Walmart fa causa a Tesla per incendi a pannelli solari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dopo i dati non positivi che provengono dal, dove il titolo sta perdendo sensibilmente,non arrivano segnali confortanti per . La società guidata dacon la sua, avrebbe ricevuto una causa da parte delIl gigante del commercioper una serie dinei negozi in cui eranoprodotti dalla controllataBencitati nella causa, presentata martedì alla: l'accusa è quella di unaper il mancato rispetto degliDall'inizio della collaborazioneo concesso spazio sui tetti in almenoe molti dispositivi presentavanocon evidenti errori di installazione senza un'adeguata sorveglianza.Il titolo Tesla Motors Tesla sta risentendo di questa vicenda al Nasdaq dove presenta un forte calo del 2,4%.