"Al limone o al lime"? Compra assorbenti per la fidanzata, ma la domanda diventa virale sui social

when u ask ur boyfriend to buy u tampons pic.twitter.com/FmcKUGGkrG — Brogan (@broganpaget) 25 agosto 2019

Sugli scaffali del supermercato spesso i colori aiutano a distinguere i “gusti” dei prodotti. Così, ildiventa il colore universale per il limone. Per Lewis questa semplice associazione gli è costato la derisione sui social per una sua ‘svista’: quella sugli assorbenti.La sua ragazza, Brogan Paget, gli aveva chiesto di andare in un negozio a comprare una scatola di assorbenti. Arrivato in negozio, Lewis non sapeva però quale comprare. Un dubbio che in realtà è assai comune fra i malcapitati uomini che cercano di comprendere le richieste di mogli, compagne, amiche e figlie che nella lista della spesa hanno scritto "assorbenti" aggiungendo più di una particolare caratteristica: "ali", colore, dimensione, piegatura, forma, marca, uso diurno, uso notturno, imbustatura. Una lista in pratica infinita con quelle caratteristiche che mai coincidono (tutte insieme) sulla stampigliatura della stessa confezione gettando nello sconforto l'uomo costretto infine a chiedere aiuto a una commessa che, commiserando il cliente, individua in un secondo la confezione nel "muro" di assorbenti dello scaffale.Lewis, riferisce l’edizione on line del quotidiano, si è trovato davanti all’imbarazzo tra le due confezioni, una colorata di giallo e una colorata di verde. Colori, che invece dei gusti, rappresentano le diverse dimensioni degli assorbenti.Non sapendo quale scegliere le fa la fotografia delle due scatole di assorbenti e scrive: “Li vuoi al limone o al lime?”. Brogan posta lo screenshot su Twitter commentando: “Quando chiedi al tuo fidanzato di comprarti gli assorbenti”. Il suo post ha fatto migliaia di condivisioni e commenti.