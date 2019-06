Poliziotta ammette: «Ho avuto rapporti completi con un 16enne». È a processo, rischia il carcere

Shauna Bishop ha 44 anni ed è vice sceriffo della Contea di Sacramento, California. È accusata di rapporti sessuali e molestie ai danni di un minore, un 16enne con cui lei stessa ha ammesso di aver fatto sesso e praticato la fellatio. Nello stato della California l’età del consenso è fissata a 18 anni pertanto la Bishop sarà processata e nel frattempo è stata posta in congedo amministrativo retribuito. La donna ora rischia il carcere.

