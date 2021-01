Scuola, caos sulla data del rientro: Regioni divise. Il Piemonte: superiori in classe il 18

È caos sulla scuola. Dopo la decisione del governo di posticipare il rientro in presenza per le superiori dal 7 all'11 gennaio, la situazione non è ancora chiara. Dopo Friuli Venezia Giulia, Marche, Sardegna e Veneto (orientate sulla data del 31 gennaio) anche il Piemonte va da sé e annuncia che gli studenti delle superiori non torneranno in classe prima del 18. «Fatico a capire le motivazioni di questo tira e molla continuo tra Regioni e Governo. Come le loro visioni possano essere così distanti se si basano sugli stessi dati. Riprendere la frequenza il 7 o l'11 gennaio non cambia la situazione di contagi, scuole e trasporti», dice il presidente dell'Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli.

APPROFONDIMENTI IL CASO Scuola, verso riapertura lunedì 11 gennaio. Le Regioni... REGIONALI 2020 Luca Zaia, il candidato alla Regione Veneto L'INTERVISTA Vaccino, un miraggio la copertura al 70%. Il professore: «Per... POLITICA Il caos istruzione/ Le incertezze del governo e i giovani disorientati ROMA Scuola, Miozzo (Cts): «Attesa per non richiudere. I governatori... POLITICA Luca Zaia: «Somministrato 43% dei vaccini disponibili» ROMA Scuola, «almeno un compagno di classe ha abbandonato a causa... IL PRESIDENTE Scuole chiuse in Veneto, Zaia: «Non prudente aprire». E... ZONA ROSSA Zona rossa, Italia verso l'arancione nel weekend 9-10 gennaio.... COVID-19 Vaccini, allarme della Calabria: mancano strutture e siringhe, Asl a... COVID Covid, ISS: a scuola il 2% dei focolai nazionali da agosto a... ROMA Scuola, Lazio: spunta l’ipotesi del rinvio all’11... TRIESTE Scuola, il Friuli Venezia Giulia verso lo slittamento della...

Il caso Piemonte

In base alle mediazioni portate avanti in Consiglio dei ministri, le scuole dovrebbero riaprire l'11 gennaio. Ma sulla data le Regioni restano divise. In Piemonte gli studenti delle scuole superiori torneranno il classe il 18 gennaio «compatibilmente con l'andamento dell'epidemia», stabilisce l'ordinanza che il presidente della Regione Alberto Cirio firmerà nelle prossime ore ed è stata condivisa dalla Regione con le Prefetture, i sindaci dei Comuni capoluogo, i presidenti delle Province, i rappresentanti degli Enti locali (Anci, Anpci, Upi, Uncem e Ali-Legautonomie), Elementari e medie riprenderanno invece in presenza il 7 gennaio.

Già ieri Friuli Venezia Giulia, Marche, Sardegna e Veneto si sono formalmente iscritte al fronte anti-aperturista annunciando che per le scuole secondarie ricorreranno alla didattica a distanza fino al prossimo 31 gennaio (fino al 15 per gli studenti sardi). Di tutt’altro avviso, Toscana e Sicilia che ieri, al contrario, hanno annunciato di essere pronte a ripartire il 7, come aveva già fatto sapere anche l’Emilia-Romagna.

Il fronte anti-aperturista però, contando anche i territori in forse, è ormai diventato maggioritario. Accanto alle “nuove leve” Veneto, Fvg, Sardegna e Marche, ci sono già schierate non solo la Puglia di Michele Emiliano (che si prepara a riaprire l’11 o il 18 lasciando però decidere ai genitori degli alunni se fare lezione da casa o in aula), ma anche il Lazio (aveva già deciso di posporre la ripartenza all’11 o al 18 gennaio) e soprattutto la Campania. Vincenzo De Luca ha infatti fatto da apripista quando già la settimana scorsa aveva imposto un suo calendario che a partire dall’11 gennaio prevede il rientro in classe degli alunni della scuola dell’infanzia e delle prime due classi della scuola primaria e poi, previa valutazione dei dati, a partire dal 18 gennaio il resto della scuola primaria, e dal 25 gennaio, la secondaria.

Italia Viva attacca: totale improvvisazione

Nel governo c'è dibrillazione, con Italia Viva che accusa l'Esecutivo di essere in balia della più totale improvvisazione. «Italia Viva è sempre rappresentato come il partito che crea problemi al governo ma ieri sera è andato in onda un teatrino imbarazzante non con Iv ma tra il Pd e il M5S», ha detto il ministro dell'Agricoltura, Teresa Bellanova, in un'intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei. «Una discussione infinita - ha proseguito Bellanova - e un consiglio dei ministri che è iniziato alle 21 ed è finito quasi all'una di notte per discutere se aprire le scuole il 7 o l'11 gennaio. Il problema però è molto più serio: cioè se in questi mesi si è lavorato per permettere alla scuola di aprire in sicurezza».

Ultimo aggiornamento: 14:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA