Scuola, il Friuli Venezia Giulia verso lo slittamento della riapertura dopo il 31 gennaio: curva contagi su

Il Friuli Venezia Giulia va verso il rinvio della riapertura delle scuole a causa di un andamento negativo della curva dei contagi da Covid. Lo afferma l'assessore regionale all'Istruzione, Alessia Rosolen, durante una conferenza stampa. In particolare Rosolen - nel corso di una conferenza stampa - ha dichiarato che il presidente della Regione «ha immaginato un'ordinanza che sposti dopo il 31 gennaio il rientro in classe dei ragazzi delle secondarie di secondo grado». Aggiungendo poi che «ovviamente ci sono possibilità di intervenire da qui al 31 gennaio, a seconda di come la curva epidemiologica si modificherà nelle prossime settimane».

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA Covid e scuola, Boccia: «Il virus sta accelerando, aperture... ROMA Scuola, Lazio: spunta l’ipotesi del rinvio all’11... ECONOMIA Coronavirus, il 6 gennaio scade il decreto Natale: le ipotesi per il... ROMA Dpcm, Conte: «Limiti agli spostamenti. Misure entro... POLITICA Luca Zaia: «Regioni impegnate in riapertura scuole e...

Covid e scuola, Boccia: «Il virus sta accelerando, aperture legate ai contagi»

Scuola, Lazio: spunta l’ipotesi del rinvio all’11 gennaio. «Turni tutti da rifare»

© RIPRODUZIONE RISERVATA