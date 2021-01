Vaccini, allarme della Calabria: mancano strutture e siringhe, Asl a caccia di specializzandi farmacisti

Emerganza per il vaccino anti-Covid in Calabria. Ricerca di strutture dove poter effettuare le somministrazioni, Asl a caccia di specializzandi farmacisti e ospedali che hanno disperato bisogno di siringhe di precisione (che si stanno cercando anche nelle farmacie convenzionate all'interno della regione). È la situazione descritta da varie strutture in Calabria alle prese con le vaccinazioni. Nella regione il rapporto tra dosi utilizzate e somministrazioni è ancora fermo al 3,5%.

