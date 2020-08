Scuola, Iss: genitori dovranno misurare febbre ai figli ogni giorno

I genitori dovranno misurare la febbre ai loro figli ogni mattina prima di portarli a scuola o fargli prendere lo scuolabus. Lo raccomanda l'Iss in vista dell'avvio dell'anno scolastico il 14 settembre nel rapporto «Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia» messo a punto insieme a Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Veneto e Regione Emilia-Romagna. L'Iss sottolinea la necessità da parte degli istituti di monitorare con attenzione le assenze degli alunni poiché potrebbero rappresentare una spia della diffusione del virus.

In caso di contagi di coronavirus sarà l'Asl a valutare la quarantena di una o più classi oltre a quella degli altri eventuali contatti del soggetto positivo che dovrà in ogni caso essere isolato e assistito in una area apposita. Le scuole, raccomanda l'Iss dovranno individuare un referente e tenere un registro dei contatti tra le varie classi.

Ecco cosa dice il documento: «Se un alunno manifesta la sintomatologia a scuola, le raccomandazioni prevedono che vada isolato in un'area apposita assistito da un adulto che indossi una mascherina chirurgica e che i genitori vengano immediatamente allertati ed attivati. Una volta riportato a casa, i genitori devono contattare il pediatra di libera scelta o medico di famiglia, che dopo avere valutato la situazione, deciderà se è necessario contattare il contattare il Dipartimento di prevenzione (DdP) per l'esecuzione del tampone».



