Scuola, il Cts: plexiglass necessario in fase di avvio oltre a mascherine e distanziamento

Distanziamento fisico, in primis, poi mascherine durante la permanenza a scuola, e comunque come misura straordinaria per «consentire la ripresa delle attività didattiche, il prima possibile» si dovrà provvedere «anche attraverso l’utilizzo di soluzioni strutturali provvisorie, già utilizzate in altri contesti emergenziali per periodi temporanei, al fine di garantire il distanziamento fisico. In pratica a scuola, sarà necessario installare plexiglass, come nei mezzi pubblici e altre strutture pubbliche, almeno nei primi tempi, per assicurare la distanza di 1 metro fra «le rime buccali» ed evitare focolai di contagi.

Nell’ultima riunione del Cts del 10 agosto, svoltasi in videoconferenza fra le Prefetture di Savona, Vibo Valentia e la sede romana della Protezione civile, gli scienziati hanno fornito queste raccomandazioni rispetto alla nuova domanda posta dalla ministra Lucia Azzolina tramite il collega della Salute Roberto Speranza, collegato in call: «se nelle situazioni in cui non sia possibile garantire il distanziamento prescritto, l’utilizzo della mascherina possa ritenersi soluzione idonea allo svolgimento dell’attività scolastica». Dal verbale della riunione, di cui Il Messaggero.it è venuto in possesso, gli esperti ribadiscono che «il distanziamento fisico rimane uno dei punti di primaria importanza nelle azioni di prevenzione del contenimento epidemico». E ricollegandosi a precedenti pronunciamenti, per la «dinamicità del contesto scolastico e nelle situazioni in cui si dovesse verificare l’impossibilità di garantire il distanziamento fisico, l’utilizzo della mascherina rappresenta uno strumento prevenzionale cardine».

Ultimo aggiornamento: 17:03

