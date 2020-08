Azzolina, nuova gaffe del ministro dell'Istruzione: confonde due parole e il web insorge

Lucia Azzolina presa di mira sui social. La ministra dell'Istruzione ha commesso una gaffe su Twitter, confondendo le parole «infrazione» ed «effrazione». L'intento della Azzolina era quello di denunciare un fatto piuttosto grave, un furto all'interno di una scuola, ma la vicenda è passata di fatto in secondo piano di fronte all'errore lessicale della ministra. Il tweet incriminatto recitava: «L’IC Virgilio – Salandra di Troia (FG) ha subito un’infrazione ad opera di ladri che hanno fatto dei danni, per fortuna piccoli ma pur sempre meritevoli di condanna. Ho sentito la DS Maria Michela Ciampi, al lavoro per la ripartenza, per rinnovarle la vicinanza del Ministero».

L’IC “Virgilio - Salandra” di Troia (FG) ha subito un’infrazione ad opera di ladri che hanno fatto dei danni, per fortuna piccoli ma pur sempre meritevoli di condanna. Ho sentito la DS Maria Michela Ciampi, al lavoro per la ripartenza, per rinnovarle la vicinanza del Ministero. — Lucia Azzolina (@AzzolinaLucia) August 10, 2020

La ministra pentastellata ha utilizzato la parola «infrazione», che secondo la Treccani sta per «trasgressione, violazione di un ordine, di un obbligo», ma avrebbe dovuto utilizzare «effrazione», ovvero «rottura, scasso». La gaffe non è passata inosservata e sui social in tanti si sono scagliati contro di lei, rendendo virale l'hashtag

