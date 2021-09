Torino, prof senza Green pass respinti dal preside: rifiutato il certificato medico

Mercoledì 1 Settembre 2021, 12:55 - Ultimo aggiornamento: 13:16

Giuseppe Pantaleo e Alisa Matizen, docenti al Curie-Levi di Torino nella sede di via La Salette, si sono presentati questa mattina con un certificato scritto da un medico che non è stato ritenuto valido per l'accesso alla scuola. A riferirlo sono stati gli stessi professori dell'istituto superiore, che hanno fatto una denuncia ai carabinieri dopo essere stati respinti dal preside perché sprovvisti del Green pass. Alisa Matizen è nota per la sua attività nel movimento Pas (Priorità alla scuola).

