Bianchi: "Entro 2022 riforme scuola, sì a formazione continua e tecnica"

EMBED





(Agenzia Vista) Rimini, 22 agosto 2021 "Stiamo lavorando per rimettere insieme l'idea che la scuola tecnica e professionale è anche quella che ha fatto crescere questo Paese quando era agricolo, facendolo diventare in poco tempo un punto di riferimento (industriale, ndr). Bisogna ritrovare questa strada ed entro il 2022 ridisegniamo tutto il sistema. Tra le opportunità che dobbiamo dare ai nostri ragazzi c'è la riscoperta delle scuole tecniche e professionali, della formazione professionale. Questo è fondamentale per il Paese", ha continuato il ministro, secondo il quale è necessario "ritrovare le bellezza di lavorare con le mani, la parola 'mestierì è al centro della nostra riforma". A parlare è il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi intervenendo questa sera al meeting di Cl a Rimini nel talk "Il lavoro che verrà: imparare a imparare" sul tema della formazione professionale. Meeting Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev