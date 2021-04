Scuola, mascherine obbligatorie per i bambini sotto i 12 anni. Consiglio di Stato: «Governo si assuma la responsabilità»

A scuola è obbligatoria la mascherina anche per i bambini sotto i 12 anni. Lo conferma il Consiglio di Stato, che ha respinto l'istanza cautelare proposta da alcuni genitori. «Nel contrasto tra valutazioni scientifiche, tutte certamente meritevoli di attenzione, l'obbligo contestato non si caratterizza per la manifesta irragionevolezza », scrivono i giudici amministrativi nel provvedimento. In cui specificano inoltre che lo studio presentato dai genitori merita di essere preso in considerazione, ma che loro non hanno potere di intervenire in materia se le affermazioni siano completamente infondate. E non è questo il caso. La scelta tra quale studio scientifico seguire rimane dell'esecutivo, che «si assume per intero tutta la responsabilità».

L'obbligo di mascherine a scuola

È la nota 1994 del 9 novembre 2020 quella con cui il Ministero dell’Istruzione ha previsto l’uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per tutto il tempo di permanenza a scuola. Con un'eccezione: i bambini di età inferiore ai sei anni o soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. Perciò, quando, il 6 aprile le scuole dell'infanzia, della primaria e della prima classe della secondaria di primo grado riapriranno dopo la zona rossa, mascherine sul viso per tutti i bambini dai 6 ai 12 anni.

