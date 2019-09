Luiss, al via il Master in Giornalismo e Comunicazione multimediale riconosciuto dall'Ordine: il 19 settembre la presentazione

Nasce all’Università Luiss il nuovo Master in Giornalismo e Comunicazione multimediale, che, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti offre l’accesso al praticantato e agli esami per giornalista professionista con 11 borse di studio in palio. In occasione della giornata di presentazione del Master, giovedì 19 settembre alle ore 16.00, presso la sala delle Colonne nel campus Luiss di Villa Alberoni in viale Pola 12, grandi firme ed ex allievi racconteranno il giornalismo del futuro.



Accanto al Direttore del Master Gianni Riotta e alla Presidente Livia De Giovanni, interverranno Alberto Matano conduttore del TG1 e de La Vita in Diretta; Francesca Paci Inviata de La Stampa; Maurizio Caprara Editorialista de Il Corriere della Sera ed ex portavoce del Presidente Napolitano; Annapaola Ricci del TG1; Angelo Carotenuto firma sportiva de La Repubblica e documentarista. Tra i nuovi docenti del Master firme di Repubblica, Messaggero, Stampa, Corriere, Gazzetta dello Sport, The Economist, NewYork Times, Nbc ed altre testate.

