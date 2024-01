Giornalismo, Barachini (sottosegretario Editoria): «Pronti a interlocuzione con Fnsi e Odg per accelerare riforma professione»

«Io credo che una riforma dell'Ordine dei Giornalisti non sia più rinviabile perché le sfie che ci attendono, a cominciare da quella dell'Intelligenza artificiale ormai ci impongono di aggiornare la professione, la categoria dei giornalisti e di affiancarla a nuove figure». Così il sottosegretario all'Editoria, Alberto Barachini, intervenuto all’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis al seminario “Giornalisti, tutte le regole da cambiare. Verso la riforma della professione” organizzato dall'Ordine dei giornalisti.

«La proposta di avere giornalisti laureati è una buona proposta, spero però che si contemplino anche lauree di materie diverse da quelle del giornalismo perché abbiamo bisogno di tanti profili - dice Barachini . Abbiamo poi anche bisogno di giornalisti che facciano formazione all'interno delle redazioni. La riforma dell'ordine e del mestiere dei giornalisti non può che passare da una condivisione parlamentare, perché è una materia troppo delicata per essere affrontata in maniera non condivisa.

(Servizio di Giuseppe Gioffreda, video di Luca Bonaccorso agenzia Toiati)