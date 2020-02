© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA Arriverà presto a Roma, ad Aprile in occasione del Rome Video Gamelab https://www.romevideogamelab.it/it/ la Rete di reti del “pensiero positivo” Dentro Tutti www.dentrotutti.org presentata ieri a Milano a Palazzo Marino ( e la scorsa settimana a Padova per l’ inaugurazione di Padova 2020 città europea del volontariato, presente il Presidente Mattarella).www.dentrotutti.org ha messo insieme in un manifesto anche un pensiero lungo:" Non profit, Creative Commons, No Fakes" che vuol dire molto in quest’epoca e racconta da subito che cosa vuole essere: un nucleo di pensiero che non è fatto solo di amanti della comunicazione o patiti del digitale. Associazioni del volontariato ( il Csv), della società civile come il Forum del Terzo Settore, assieme a chi si occupa di Regole e Costituzione ( associazione Su le regole di Gherardo Colombo) o di nuova economia ( come Next di di Leonardo Becchetti per l’ economia civile e circolare).Il progetto di Smemolab, che è l’ editore della testata multipiattaforma su web, cartaceo,radio/tv ( tra i soci il gruppo Smemoranda/Zelig) ha preso avvio con l’idea di contribuire alla sperimentazione e poi all’attuazione della nuova legge di riforma dell’educazione civica nelle scuole, ma guarda anche oltre , alla società ed alla sua “educazione civile”.SmemoLab - Dentrotutti è una rete di reti che già esistono e che viene solamente potenziata con una sorta di "Wiki" dentro cui come in una Grande esposizione virtuale si possa passare con linguaggio tipico del web da un tema-padiglione all’altro. Si tratta di digitale e di musei virtuali, di Qr code e di link ma anche della possibilità di stampare tabloid tematici in cartaceo per uso scolastico od universitario a seconda della necessità. E di uno strumento "bidirezionale" in cui si mette in comune e ci si scambia davvero esperienze, non solo proposte dall' alto e "Like"dal basso.La presentazione di Milano è stata solo un inizio,si prosegue poi sempre a Milano con la "Civil Week" dei CSV Volontariato ai primi di marzo ,e poi a Roma con il Video Game Lab e Firenze al Festival dell’economia civile, per poi proseguire sempre più a Sud del nostro Paese.