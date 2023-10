Concorso dirigenti scolastici, troppe presidi: ora si applicano le quote blu a favore degli uomini

Troppe presidi. Le dirigenti scolastiche sono quasi tutte donne, ecco allora che nei bandi per diventare preside il ministero introduce delle apposite quote blu. Lo avreste mai detto?

Concorso presidi, arrivano le quote blu

La novità va sotto il nome di "parità di genere". E non è una novità, in realtà Le donne conoscono bene questo principio. Ma che succede se questo principio viene ribaltato a favore degli uomini? Succede che nei concorsi banditi dal ministero se due candiditi raggiungono lo stesso punteggio complessivo, si privilegia il candidato uomo, perché di un genere sotto rappresentato, a discapito della donna seguendo le norme varate dal precedente Governo.

Sul caso è intervenuto anche il presidente dell'Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli. «​Come all'epoca accogliemmo le quote rosa ora accogliamo quelle blu: è positivo», ha detto all'Adnkronos evidenziando come «quando c'è stata un'elevata preponderanza di uomini si sono introdotte le quote rosa, quindi adesso mi sembra corretto, a parti invertite, che si applichino dei correttivi di questo tipo.

Mi sembra un'equità di comportamento - conclude Giannelli - si fa oggi quello che si è fatto ieri a parti invertite».

Quote rosa, la legge italiana un modello per la Ue. Marina Brogi: «Misure soft poco incisive»

La decisione è stata presa perché in alcune regioni le differenze sono abissali. In Abruzzo - fa notare Orizzonte scuola - la percentuale delle donne preside supera l’82%, in Campania quasi il 79%, nel Lazio il 77. Sarà esclusa dal riequilibrio della parità di genere solo la regione Sardegna che ha il 38,25% di dirigenti uomo.