Ad Euroma2 via all'iniziativa green Colimbro: 800 bambini a scuola di educazione ambientale

Da domani al 25 maggio torna ad Euroma2 “Colimbro” il Progetto di educazione ambientale per gli alunni delle scuole primarie che ha l’obiettivo di insegnare ai più piccoli il rispetto per la natura e l’importanza del riciclo anche nei piccoli gesti quotidiani. I circa 800 bambini coinvolti, provenienti da 14 Istituti Comprensivi di Roma, dopo aver partecipato durante l’anno scolastico a laboratori pratici, attraverso il percorso espositivo della mostra allestita ad Euroma2 nei 4 giorni dell’evento, incontreranno biologi che illustreranno loro il ciclo di vita delle piante ed il risultato delle tecniche da loro applicate nelle attività di laboratorio. I bambini potranno vedere i frutti, i fiori, gli ortaggi e le piante coltivati durante l’anno scolastico grazie a Colimbro ed esposto il risultato concreto del loro lavoro. E come per altri importanti progetti promossi da Euroma2, anche per “Colimbro” saranno i giovani a tenere le lezioni ai più piccoli: i biologi saranno infatti affiancati da circa 20 ragazzi dell’Istituto Tecnico Agrario Giuseppe Garibaldi, che nell’ambito del Progetto di alternanza scuola-lavoro spiegheranno alle classi primarie la procedura e il valore del compostaggio ed affronteranno il più ampio tema del corretto smaltimento dei rifiuti e delle tecniche di riciclaggio in generale.



“COLIMBRO” è un sistema brevettato che permette di trasformare i rifiuti organici e gli scarti verdi in fertilizzante naturale tramite triturazione e lombricultura. Il progetto promosso da Euroma2, attraverso l’utilizzo di tale sistema da parte dei bambini, mira a spiegare ai piccoli in cosa consiste la corretta gestione dei rifiuti urbani e si focalizza sulla frazione organica, promuovendo la raccolta differenziata e la pratica del compostaggio domestico, ossia quel processo naturale nel quale gli scarti organici si trasformano in concime naturale o compost. Per l’importanza del progetto “Colimbro”, è patrocinato dalla Regione Lazio. L’iniziativa rientra nell’ampio ventaglio di progetti realizzati da Euroma2 volti a promuovere la formazione dei più giovani: il Progetto Young, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, le giornate di orientamento scolastico, l’alternanza scuola lavoro, il Progetto Ettore il Riccio finalizzato a diffondere la conoscenza da parte dei più piccoli delle città italiane e del loro patrimonio artistico-culturale. Nella convinzione che solo attraverso una corretta formazione dei giovani sarà possibile una crescita che non sia solo economica, ma culturale, di valori e di rispetto verso l’individuo e l’ambiente in cui viviamo.

