Modena, chiusi in casa per il virus: «Una palla di fuoco sopra la città, sembra un Ufo: non era una lanterna cinese»

Troppo grande per essere una lanterna cinese. Troppo piccola e silenziosa per essere un aereo. Una palla di fuoco, questo è certo. Una scia luminosa, avvistata chiaramente poche sere fa sopra Modena. Un avvistamento, fose uno dei tanti in questi ultimi giorni, ma che a molti ha fatto pensare immediatemente a un Ufo. Nel video, girato da un residente, si vede questo punto rosso che si muove, lentamente e in orizzontale. «Diverse persone lo hanno visto», hanno scritto sui social. Quella sera sulla zona si è abbattuta una sorta di «tempesta perfetta» di vento e sabbia e qualcuno ha pensato non fosse una coincidenza. La lanterna cinese va sempre in alto ed è molto piccola, in questa occasione si nota chiaramente il movimento in parallelo. E a volte sembrava come facesse una fiammata. Illusione ottica? Chissà. Lo scorso mese anche a Palermo erano stati rilevati alcuni avvistamenti: enormi sfere, erano disposte ad una quota piuttosto bassa, sopra degli edifici, ma sotto alle nuvole. Erano stazionarie ed a forma di un rettangolo con gli angoli curvati. In alcuni punti, questi globi di luce formavano dei triangoli che si spegnevano ed accendevano.

L'autore del video ha fatto una segnalazione immediata, tramite mail, al Cun (Centro universitario nazionale) e al Cisu (Centro italiano studi ufologici) per chiedere spiegazioni. Il Cisu ha fatto sapere che analizzeranno il video e che si aspettano di riceverne altri, dal Cun nessuna risposta. Sarà perché c'è più silenzio o perché non volano aerei, sarà che con il coronavirus a casa c'è più tempo per osservare le stelle e il cielo, fatto sta che «mi sono accorto dei bagliori dalla mia sala da pranzo - racconta l'autore del video, che ci tiene a restare anonimo - se si osserva il video, la palla rossa si ferma per un po', così come inizialmente era all'altezza di casa mia (dove però è stata ferma per un minuto quasi). Dopo riprende il suo movimento perfettamente parallelo al terreno. Per poi spegnersi o scomparire». Il giallo resta. Come sempre, quando si parla di avvistamenti di Ufo bisogna andarci cauti. Nella zona si cercano ulteriori testimonianze.

