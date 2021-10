Spazio, scoperto il primo pianeta fuori dalla nostra galassia: è lontano 28 milioni di anni luce

Il primo pianeta fuori dalla nostra galassia è grande come saturno e si trova nella galassia Messier 51, a 28 milioni di anni luce di distanza dalla Terra. La scoperta è stata fatta da un gruppo internazionale guidato dal Centro per l'Astrofisica Harvard-Smithsonian di Cambridge, negli Usa, che ha pubblicato i risultati su Nature Astronomy. La scoperta è stata fatta usando un innovativo metodo che studia i raggi X osservati dal telescopio spaziale Chandra della Nasa.

🪐Chandra scientists have found the first possible planet candidate outside of our galaxy! Located about 28 million light years from Earth in galaxy M51, it's thousands of times farther away than all the other exoplanets detected in our Milky Way. More: https://t.co/LLnJAzfDZA pic.twitter.com/oa3u4GL3Av

— Chandra Observatory (@chandraxray) October 25, 2021