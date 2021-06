La sonda Juno sorvola il lato oscuro del satellite di Giove, Ganimede: ecco le foto dei suoi misteriosi canali

C’era molta attesa per le nuove immagini scattate dalla sonda Juno della Nasa, che ha sorvolato la superficie di Ganimede, il satellite di Giove che è anche il più grande del sistema solare (è più vasto, anche se non più massiccio del pianeta Mercurio). La sonda ha scattato queste immagini da poco più di mille chilometri, regalando agli scienziati foto dettagliatissime dei crateri e dei misteriosi canali di Ganimede, forse dovuti a movimenti tettonici.

La luna di Giove è composta per la maggior parte di silicati e di acqua allo stato ghiacciato. L’incontro ravvicinato di Juno è avvenuto lunedì scorso: si tratta della prima missione di questo genere dal maggio del 200, quando la sonda Galileo si avvicinò a una distanza simile dalla superficie del satellite di Giove. Ci vorrà del tempo per processare tutti i dati, ma intanto la Nasa ha diffuso le prime immagini.

Hello, old friend. Yesterday our #JunoMission made the first close flyby of Jupiter’s giant moon Ganymede in more than 20 years, and the first two images have been received on Earth. 📸 More to come. See details at: https://t.co/zIVMO6waKH pic.twitter.com/2RiW3iSmIp

— NASA Solar System (@NASASolarSystem) June 8, 2021