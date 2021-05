​Marte, nuvole misteriose sul Pianeta Rosso: le foto di Curiosity spiazzano gli scienziati

Il rover della Nasa Curiosity è ormai arrivato al suo decimo anno di missione marziana, e continua a far parlare di sé, malgrado l’arrivo recente del più avanzato robot Perseverance, che gli sta rubando la scena. Tuttava, in queste ore, le foto scattate dal rover del cielo di Marte hanno attirato l’attenzione degli scienziati. Solitamente, spiegano alla Nasa, le giornate nuvolose sono rare sul Pianeta Rosso, e le nubi tendono ad accumularsi attorno all’equatore, a causa dell’atmosfera estremamente rarefatta di Marte. Ma le foto mostrate dell’agenzia spaziale americana mostrano invece alcune immagini molto insolite.

Le foto mostrano nuvole che si sono formate prima del previsto, e Curiosity ha potuto documentare l’evento, dal gennaio scorso a oggi. Nelle immagino si vedono nubi gonfie di cristalli di ghiaccio, alcune delle quali molto colorate.

Le nuvole sono anche molto più alte del solito. Solitamente le nubi marziane si formano non oltre i 60 chilometri di quota e sono composte di acqua ghiacciata. Ma quelle analizzate da Curiosity sono ancora più alte, e quindi ancora più fredde. GLi scienziati della Nasa ipotizzano che si tratti di anidride carbonica ghiacciata, ovvero quello che noi sulla Terra chiamamo ghiaccio secco.

Heading into the weekend like a cloud on Mars.

This GIF shows clouds drifting over Mount Sharp. Each frame was stitched together from six individual images. https://t.co/Gtgz9Iu822 (2/4) pic.twitter.com/VPvSri1Sdh

— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) May 28, 2021