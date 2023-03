Cosa succede quando stai per morire? Ecco il «simulatore della morte» che ferma il cuore e ti fa scoprire l'aldilà

Cosa succede quando stai per morire? Sicuramente la morte è il più grande mistero del mondo, ma la realtà virtuale può aiutare a scacciare (in parte) le paure che hanno le persone dell'aldilà. L'artista Shaun Gladwell ha sviluppato un'esperienza immersiva di pre-morte che guida i partecipanti attraverso l'allontanamento dalla vita, dall'arresto cardiaco alla morte cerebrale, dando loro un “assaggio” di ciò che potrebbe accadere nei loro ultimi istanti di vita. La simulazione presenta anche una parte «fuori dal corpo», che consente agli utenti di guardare dall'alto in basso i loro cadaveri mentre fluttuano. Un TikToker che ha vissuto l'esperienza, è noto come croom12, e ha spiegato di essersi sdraiato su un letto che vibrava e ha visto «i medici non riuscire a rianimarmi». Ha anche detto che l'esperienza potrebbe dare «ansia alle persone» e che puoi «smettere in qualsiasi momento».

Gli ultimi istanti di vita

Molte persone sono morte per finta e sono poi tornate per condividere le loro esperienze, che di solito includono vedere una luce alla fine di un tunnel, sentire le voci dei propri cari e persino le urla dei dannati. Tuttavia, una volta che il cuore smette di battere, non si può mai sapere cosa ci aspetta. Gladwell spera di aiutare le persone a venire a patti con l'inevitabile fine della nostra vita, simulando la sensazione della morte. Il suo "Passing Electrical Storms" è stato mostrato all'evento Melbourne Now in Australia, e viene descritto come «un'esperienza XR partecipativa con un fatto profondamente toccante». I partecipanti sono stesi su un letto d'ospedale, indossano le cuffie XR e subiscono un arresto cardiaco, un tentativo di essere resuscitarli, la morte e un'esperienza fuori dal corpo che trascende la vita e il pianeta Terra. E si dice che sia più «meditativo che inquietante». Gli utenti muoiono in un gioco. NerveGear, creato dal trentenne fondatore di Oculus Palmer Luckey, ha spiegatoo che l'innovazione «distrugge istantaneamente il cervello».

La società ha utilizzato un visore Oculus ma ha aggiunto tre "moduli" puntati sul cranio dell'utente. Quando l'utente muore virtualmente durante il gioco, i moduli gli “sparano” alla testa, uccidendolo all'istante. Luckey, che ha venduto la sua azienda Oculus a Meta per 3 miliardi di dollari nel 2014 all'età di 21 anni, ha descritto questo dispositivo in un post sul blog. «L'idea di legare la tua vita reale al tuo avatar virtuale mi ha sempre affascinato: alzi immediatamente la posta in gioco al massimo livello e costringi le persone a ripensare radicalmente a come interagiscono con il mondo virtuale. Una grafica potenziata potrebbe far sembrare il gioco più reale, ma solo la minaccia di gravi conseguenze può far sembrare veramente reale».

Quando i giocatori accedono al gioco online per la prima volta, scoprono di non essere in grado di disconnettersi e che togliere il casco sarebbe fatale. «I giocatori sono stati intrappolati da uno scienziato pazzo all'interno di un gioco mortale a cui si poteva sfuggire solo completandolo», ha spiegato Luckey.