Il viceministro Fioramonti in visita all'AstroNido dell'Agenzia spaziale italiana

Dalla grande parabola della sonda cassini ai piccoli alunni dell'Astronido fra i quali, chissà, potrebbe esservi che fra qualche anno metterà piede su Marte. Il viceministro Lorenzo Fioramonti, numero due del Miur, ha fatto vista alla sede dell'Agenzia spaziale italiana per approfondire i temi legati allo sviluppo tecnologico della zona di Tor Vergata.«La mattinata è stata l'occasione per percorrere gli spazi della sede dell'Agenzia, per visitare le mostre e le esposizioni dei modelli delle sonde spaziali» fa sapere l'ente spaziale nazionale. Fioramonti ha visitato anche anche Astronido, l'asilo nido realizzato dall' Asi e destinato ai dipendenti ma anche agli abitanti del quartiere, il VI municipio.Lorenzo Fioramanti e Piero BenvenutiRaro esempio nella pubblica amministrazione, la struttura, ricorda l' Asi, «dispone di 30 posti, che a due anni dalla sua apertura, ha fatto il pieno di piccoli ospiti, ai quali è data anche l'opportunità di apprendere l'inglese». Astronido è infatti un asilo nido bilingue con insegnanti madre lingua. La mattinata del viceministro Fioramonti, accolto da Piero Benvenuti, commissario straordinario dell'Asi, si è conclusa con un incontro alla Fondazione Amaldi, ospitata nelle strutture di Tor Vergata.