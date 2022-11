Eclissi di luna totale, cosa succederà in cielo tra pochi giorni: quando ammirare la luna rossa

Venerdì 4 Novembre 2022, 10:14

C'è una data sul calendario del 2022 da segnare assolutamente: è quella dell'8 novembre, giorno in cui sarà possibile ammirare la Luna rossa. La luna piena di questo mese è chiamata anche Luna del Castoro, e lo spettacolo nel cielo dell'8 novembre è assolutamente da non perdere: il nostro satellite, infatti, verrà interamente ricoperto dalla Terra, dando vita così a un eclissi di luna totale imperdibile. In quel frangente, che durerà circa 86 minuti, la Luna verrà raggiunta soltanto dalla luce filtrata dalla nostra atmosfera e si dipingerà quindi di rosso, da qui nasce la definizione di "Luna rossa". Uno spettacolo simile potremo ammirarlo soltanto dopo il 2025 e non è detto che sarà eguagliato in quanto a bellezza. Occhi al cielo quindi nella serata dell'8 novembre per ammirare la luna rossa e l'eclissi totale. Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

