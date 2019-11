Clima, ottobre 2019 il più caldo mai registrato

Ultimo aggiornamento: 10:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La lotta al ccontinua a rappresentare la sfida più urgente oltre che difficile da vincere, occupando unIntanto, le notizie che arrivano sono tutt'altro che incoraggianti, anzi, testimoniano ilLein tutto il mondo per il mese disono state le piùLo rende noto in un comunicato il(C3S), gestito dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) per contoOttobre è ilche vede temperature da record o estremamente elevate.le temperature del mese preso in esame, sono state infatti più calde dirispetto alla media del periodo dal 1981 al 2010, portando così a casa il record di l'ottobre più caldo mai registrato. In gran partesono state registrate temperature molto al di sopra della media. In tutta, registrate temperature generalmente superiori alla media, ad eccezione della maggior parte delle zone del nord e del nord-ovest del continente. Gran parte degli Stati Uniti occidentali e del Canada hanno registrato temperature molto