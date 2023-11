Vortice artico, neve e gelo sull'Italia: temperature giù di 10 gradi. Ecco dove e quando, le previsioni

Vortice artico sull'Italia: ecco l'arrivo dell'inverno. Mezza Europa piomberà improvvisamente in inverno con freddo, forte vento e nevicate anche in pianura nel corso del prossimo weekend. Un lobo del vortice polare andrà infatti posizionandosi sulla Scandinavia e piloterà masse d'aria molto fredda direttamente dall'Artico fin verso il cuore dell'Europa ma anche sulla nostra Penisola, sebbene in parte smorzata. Avremo così aria d'inverno anche sul nostro Paese, mentre ancora una volta tra Sud Italia e Balcani prenderà vita una circolazione ciclonica.

