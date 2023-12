Una poltrona per due, stasera su Italia 1 il film cult del Natale (che non parla del Natale): trama e cast

E anche stasera in tv, domenica 24 dicembre, su Italia 1 torna l'appuntamento fisso del Natale: "Una poltrona per due". Un claim quasi come se senza "Una poltrona per due" non c'è Vigilia. La commedia di John Landis con Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis è una costante delle festività natalizie da ben 26 anni. È dal 1997 - con l'esclusione del 2005 - che Una poltrona per due va in onda infatti la sera del 24 dicembre, diventando non solo una tradizione, ma anche un vero e proprio punto fermo nei palinsesti delle feste, una certezza rincuorante per le persone che ogni anno fa registrare record di ascolti a Italia 1.