L'Ucraina rifiuta i carri armati Leopard dalla Germania: «Sono vecchi e hanno necessità di riparazioni»

L'Ucraina ha rifiutato dieci carri armati Leopard 1A5 che le erano stati offerti dalla Germania come aiuto militare contro l'invasione russa. Secondo quanto rivela il settimanale “Der Spiegel”, si tratta di armamenti dell'ex paese sovietico e le consegne dei veicoli blindati sono state interrotte a causa della loro “significativa necessità di riparazioni”, rese impossibili dalla mancanza di tecnici addestrati e di pezzi di ricambio sufficienti. Quando il ministero della Difesa tedesco è stato informato della decisione di Kiev, ha immediatamente inviato una squadra delle sue forze speciali per l'Ucraina a Rzeszow, in Polonia, per ispezionare i Leopard 1A5 che erano in attesa di essere trasferiti.

