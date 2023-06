Tumore colon e pancreas, pronto un vaccino? I risultati promettenti per curarlo: ecco come funziona

Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per la medicina. Siamo sul punto di vaccinarci contro il cancro? i primi studi mostrano una rapida ascesa di una nuova - e promettente - iniezione. Il vaccino contro il cancro, già pronto, potrebbe aiutare a prevenire le ricadute nei pazienti affetti da tumori del colon e del pancreas, causati dalla mutazione di Kras: il numero dei malati è sempre più in crescita.