Tom Cruise, la nuova fidanzata è Elsina Khayrova, ex di un oligarca russo. L'ex marito: «Attento al portafoglio. Con me ha speso più di 13 milioni in borse e vestiti»

Tom Cruise avrebbe una nuova compagna. Stando a quanto rivela il DailyMail, il divo di Hollywood è stato avvistato in atteggiamenti intimi con Elsina Khayrova, ex modella, figlia di un parlamentare putiniano, Rinat Khayrov. «Lui sembra essere molto infatuato», rivelano gli amici. Ma l'ex marito della donna, un oligarca russo, ha messo in guardia l'attore 61enne: «Dovrebbe essere pronto a tenere il portafoglio ben aperto perché lei ha gusti costosi e lussuosi».