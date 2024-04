Strage Suviana, trovato il corpo dell'ultimo disperso: il bilancio è di 7 vittime. Chi sono

La centrale ha restituito la settima vittima e ora i familiari di Vincenzo Garzillo possono piangere il consulente di 68 anni, in pensione da un anno dopo una vita trascorsa all'Enel, l'unico disperso che ieri i soccorritori non erano ancora riusciti a estrarre dalla tomba di fuoco, macerie e acqua in cui si è trasformato l'impianto idroelettrico di Bargi martedì pomeriggio.

Suviana, recuperato ultimo disperso: bilancio definitivo 7 morti

Suviana, il bilancio delle vittime

Vincenzo lo hanno trovato vicino alla turbina, al piano meno 9. Era alla sua postazione di lavoro, come al suo posto è stato trovato Alessandro D'Andrea, 37 anni, dipendente Voith ieri. Sul suo corpo c'erano alcuni segni di bruciatura.

Le vittime

Allo stesso piano erano stati trovati in precedenza Adriano Scandellari, 57enne lavoratore di Enel Green Power, e Paolo Casiraghi, 59enne tecnico della Abb. La loro postazione però era al piano meno 8. Un'ipotesi è che i lavoratori avessero tentato di fuggire, ma non è l'unica.

È possibile che Scandellari e Casiraghi siano stati sbalzati dall'ottavo al nono piano, attraverso il pozzo di aspirazione. O che, accortisi che qualcosa non andava, siano scesi ad avvertire i colleghi. Risposte che, forse, potranno arrivare dagli accertamenti e dalle perizie che verranno disposti dai magistrati per fare luce sulle cause della strage. Mentre il lavoro continua a mietere vittime, con un operaio di 36 anni morto cadendo dal tetto di una casa a Magenta, nel Milanese, a Suviana c'è dunque un punto fermo, con le ricerche che si sono concluse.