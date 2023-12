Stefano De Martino trionfa con il suo "Da Natale a Santo Stefano": 10% di share. La Rai: «Programma e elegante e raffinato»

La Rai ha puntato su di lui già da qualche tempo e non si è sbagliata. Stefano De Martino trionfa ancora una volta in tv e fa record di ascolti. «Da Natale a Santo Stefano», l'One man show del conduttore ha ottenuto ieri, in prima serata su Rai2, una media del 9,5 % di share con 1 milione 600 mila spettatori. Il programma ha toccato un picco di share del 13,5% (alle 23.31) e di 2 milioni 200 mila telespettatori (alle 22.12).