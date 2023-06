Sul fondo del mare vicino al Titanic? Oppure è rimasto agganciato alla struttura del leggendario transatlantico? C'è perfino chi si spinge a un'ulteriore ipotesi: ed è quella che sia in superficie . L'ubicazione del sommergibile rimane ancora un mistero. Per trovarlo sono impiegati aerei, navi e sottomarini di diverse nazionalità. Le condizioni? Tutt'altro che buone. Alla profondità dove poggia il relitto, affondato il 14 aprile 1912, la pressione è di 400 atmosfere (400 volte superiore a quella della superficie terrestre) e la luce non arriva a più di mille metri.

