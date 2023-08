Trecento euro per un allievo della prima media; anche 500 per chi entra quest’anno alle superiori; fino ad arrivare a 600 euro, in alcuni casi, al liceo (700 comprendendo anche i vocabolari). Nonostante il periodo di piena estate, per le famiglie romane si avvicina la stangata dei libri scolastici, che quest’anno subiranno un’ulteriore impennata nei prezzi. Secondo il Sindacato italiano librai (Sil) di Confesercenti, per i libri di testo delle scuole medie e superiori quest’anno si registra un incremento medio dell’8 per cento dei prezzi di copertina, con punte del 12 per cento e diversi casi di aumenti in doppia cifra. Il risultato è preoccupante per le tasche dei genitori degli studenti. Anche perché i rincari - rafforzati dall’inflazione - riguardano tutto il materiale scolastico. Zaini, quaderni, astucci, notebook, abbigliamento e i materiali di laboratorio a carico degli studenti.