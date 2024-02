Sanremo 2024, pagelle prima serata. Con Bella Ciao e l'allarme squalifica (falso) di Alfa via alle polemiche

Manca pochissimo alla prima serata di Sanremo 2024. Apre Clara, chiude Il Tre. Si parte intorno alle 20.40 e si chiude verso le 2 di notte. Dopo 5 edizioni questo sarà l'ultimo festival di Amadeus, come annunciato dallo stesso conduttore: «Voglio semplicemente avere tempo di fare altre cose che possano darmi emozioni - ha spiegato - io sono sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo». In attesa di scoprire il meglio (e il peggio) della prima serata, già cominciano le polemiche con Amadeus e Mengoni (stasera in veste di co-conduttore) che - su invito di Enrico Lucci - in sala stampa hanno intonato "Bella Ciao". E Alfa che entra in tendenza sui social per un (falso) allarme squalifica.