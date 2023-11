Samira Lui, dal Grande Fratello a La Ruota della Fortuna: il ritorno in tv (come valletta) al fianco di Gerry Scotti

Samira Lui torna in tv. L'ex gieffina, uscita poche settimane fa della casa del Grande Fratello, sarà la valletta di Gerry Scotti ne La Ruota della Fortuna dove prenderà il posto precedentemente occupato da Paola Barale. A lanciare l'anticipazione è il sito di Davide Maggio. Benchè Samira Lui, all'interno della casa del grande Fratello non abbia suscitato grandi scandali, la sua presenza è bastata per farsi notare dagli addetti ai lavori, che dopo l'uscita dal programma l'hanno immediatamente contattata per una nuova apparizione televisiva.