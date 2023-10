Roma, sciopero dei mezzi il 9 ottobre: orari, modalità, fasce di garanzia e linee garantite

Lunedì 9 ottobre sarà una giornata di fuoco per i cittadini romani (e non solo). Un nuovo sciopero dei mezzi bloccherà infatti la capitale, dopo la revoca di quello previsto per il 29 settembre.

I lavoratori, infatti, dopo la decisione del ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini di firmare la precettazione e ridurre la protesta da 24 a 4 ore, hanno deciso di rimandare lo sciopero a lunedì 9 ottobre. Sciopero che coinvolgerà tutta la rete Atac, le linee gestite da Roma Tpl, Cotral e le ferrovie Roma Lido e Roma Viterbo. Vediamo ora orari, info e modalità.