Estinzione, svolta "storica": ​prima gravidanza da embrione in vitro in un rinoceronte bianco. Così salveremo gli animali

Per la prima volta al mondo un embrione di rinoceronte in provetta è stato impiantato con successo in utero, dando il via a una gravidanza: l'esperimento è stato condotto in Kenya, dal consorzio internazionale BioRescue, con un embrione fecondato in Italia. nei laboratori di Avantea a Cremona. La sua riuscita apre alla possibilità di impiantare embrioni di rinoceronte bianco settentrionale per salvare la specie dall'estinzione, prima che scompaiano anche le ultime due femmine rimaste.

