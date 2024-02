Re Carlo, il cancro e il dottore omeopata Michael Dixon: chi è il capo (contestato) dell'equipe medica che si occuperà delle cure

Un’equipe medica composta da esperti affiancherà Re Carlo nella cura del cancro. A guidarla ci sarà il dottor Michael Dixon, medico generico di 75 anni, spesso criticato per le sue dichiarazioni in tema di omeopatia. Fervente difensore di questi metodi di cura alternativi, Michael Dixon, ad esempio, ha menzionato in un articolo un approccio per curare il cancro basato su una miscela di piante medicinali indiane e alcol. Sulla questione, dopo la nomina del medico, si era espressa anche Buckingham Palace: «Il dottor Dixon non crede che l'omeopatia possa curare il cancro. La sua posizione è che le terapie complementari possano accompagnare i trattamenti convenzionali, purché siano sicuri, appropriati e basati sull'evidenza».

