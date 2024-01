Raffaella Mennoia, l'autrice di Maria De Filippi soccorre una ragazza stuprata a Milano: «Era nuda in un parcheggio»

«Ero a Milano e alle 6 del mattino sono scesa con il cane. Ho notato una ragazza in lontananza. Era solo una silhouette, e si teneva stretta la giacca, credevo a causa del freddo. Tuttavia, una volta più vicina ho visto che la ragazza era completamente nuda sotto la giacca. Non aveva né gonna né slip, indossava solo le scarpe (…) i suoi occhi terrorizzati, la sua paura muta». Raffaella Mennoia - autrice televisiva di programmi come Uomini e Donne e braccio destro di Maria De Filippi - racconta sul suo profilo Instagram come ha soccorso una donna stuprata.