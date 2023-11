Portaerei Eisenhower spiata dal drone dell'Iran nel Golfo Persico, Teheran: «Scattate foto di alta qualità, non se ne sono accorti»

Ha sfilato nel Mediterraneo insieme alla Gerald Ford e a una task force che comprendeva anche le fregate della Marina italiana Carlo Margottini e Virginio Fasan. Poi ha attraversato il Canale di Suez per dirigersi nel Mar Rosso, nel Golfo Perisco. La missione della portaerei Eisenhower vuole rappresentare la prova di forza degli Stati Uniti e un atto di deterrenza nei confronti dell'Iran nel tentativo di scongiurare un'escalation in Medio Oriente. L'obiettivo è evitare che lo scontro tra Israele e Hamas si allarghi coinvolgendo in prima persona il nemico e i miliziani di Hezbollah. Ma la risposta iraniana non si è fatta attendere. «Vi osserviamo, da molto vicino», è il messaggio che ha voluto sottointendere Teheran mostrando un video filmato con un drone che ha immortalato la Eisenhower e tutta la sua potenza di fuoco al momento del suo arrivo nel Golfo Persico.

🔴 💥İran'a ait insansız hava aracı ABD uçak gemisi USS Eisenhower'a yaklaşarak inanılmaz bir görüntü yakaladı.



Böyle bir insansız hava aracının o savaş uçaklarından birine bomba atması ne kadar zor olabilir ki?



Böyle bir insansız hava aracının o savaş uçaklarından birine bomba atması ne kadar zor olabilir ki?

Asimetrik savaşların yaşandığı bir dünyada, eski güç