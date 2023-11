Pensionato stanco di fare la fila al pronto soccorso prende per il collo l'infermiere. «Stavo soffocando»

È sotto choc l’infermiere aggredito e picchiato al pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano. «Mi ha afferrato il collo e stavo soffocando, ma sono riuscito per fortuna a liberami dalla stretta delle mani», è il racconto dell’infermiere professionale alle forze dell’ordine intervenute per le indagini. È successo l’altra sera al pronto soccorso. Un uomo, stanco di fare la fila, è andato su tutte le furie e ha cercato di entrare negli ambulatori, ma un infermiere ha cercato di fermarlo e per questo è stato aggredito. L’uomo, un pensionato di Trasacco, è stato già identificato dalle forze dell’ordine e denunciato per avere aggredito l’infermiere all’interno dell’area triage.

Roma. «Ti taglio le orecchie e la lingua, devi essere solo mia»: i vicini la salvano dal compagno violento