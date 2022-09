Uno dei tratti più salienti di questo autunno è l’anello di sosta di Marte nel segno dei Gemelli. Per loro e per tutti i segni d’aria è un’iniezione di combattività e dinamismo. Ma per Vergine, Sagittario e Pesci rischia di rendere la vita più stancante: tutto diventa una battaglia. Intanto, tra ottobre e l’inizio dell’inverno, con il ritorno di Giove nel segno, i Pesci tornano a essere i favoriti dello zodiaco insieme agli altri segni d’acqua.