Mtv Music Awards 2023, pagelle look: Shakira e i figli (8), Leto copia le scarpe dei Maneskin (4), Emily Ratajkowski inarrivabile (10)

Un red carpet che non ha annoiato. Agli MTV Video Music Awards 2023, le star si sono sfidate a colpi di look eccentrici, trasparenze, outfit improbabili. La cerimonia si è tenuta al Prudential Center di Newark e ha visto il trionfo di Taylor Swift, la vincitrice dell'award Video of the Year, di Shakira, a cui è stato assegnato il Michael Jackson Vanguard Award, e dei Maneskin che, oltre a essersi esibiti sulle note di Honey, hanno anche ottenuto il premio Best Rock con The Loneliest. Ecco tutti i look da non perdere.