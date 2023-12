Meteo, neve in arrivo con Big Snow: fiocchi anche in pianura e crollo delle temperature. Le previsioni

Meteo, neve in arrivo con Big Snow: da lunedì fiocchi anche in pianura e crollo delle temperature. Un intenso vortice di aria artica proveniente dalla Manica sta per abbattersi infatti sul nostro Paese favorendo nevicate al Nord fino a quote collinari. Il freddo tornerà a farsi sentire su gran parte della penisiola a partire da lunedì 4 dicembre per potrarsi verosimilmente per tutta la settimana, coprendo anche il Ponte dell'Immacolata. In Valpadana la possibilità di rovesci a carattere nevoso è molto alta. Secondo 3bmeteo, una perturbazione piuttosto intensa raggiungerà poi l'Italia settentrionale nella seconda parte della giornata di lunedì e transiterà infine al Centro-Sud nella giornata di martedì.

