Marco Masini a I Migliori anni, chi è il cantautore etichettato (per anni) come “iettatore”? Le dicerie, i capelli artificiali, il ritiro dalle scene e la vita privata

Marco Masini a I Migliori anni. Dopo essersi confermato leader del prime time anche una settimana fa, è tutto pronto all’interno degli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma per la terza puntata de “I Migliori Anni”, il varietà di Rai1 condotto da Carlo Conti, realizzato dalla direzione Intrattenimento Prime Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy. L’appuntamento è per stasera in tv, venerdì 12 maggio, in diretta dalle ore 21.25. Anche questa nona edizione ha sùbito conseguito grandi consensi da parte di critica e pubblico, ottenendo ottimi riscontri anche dai vari canali social, novità del programma. Questa settimana sarà Marco Masini a commentare e cantare le sue canzoni più amate e più votate dai telespettatori nella esclusiva “Hit Parade” del programma. Vediamo quindi insieme, chi è Marco Masini. Il cantautre e pianista italiano, ha un repertorio davvero ampio che vanta classici della musica italiana, tra cui “Ci vorrebbe il mare”, “T'innamorerai” e Bella stronza, scritti con Giancarlo Bigazzi che lo lanciò artisticamente. Ha vinto il Festival di Sanremo 2004 con L'uomo volante, mentre nel 1990 si aggiudicò la vittoria nella categoria Novità con Disperato. In carriera ha venduto oltre sette milioni di copie in tutto il mondo.