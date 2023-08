Lampedusa, due naufragi: 30 migranti dispersi. Hotspot dell'isola al collasso, 2.500 le presenze

Al momento la conta dei morti delle due ultime tragedie del mare è ferma a due: un bimbo ivoriano di un anno e mezzo e una giovane connazionale portati, durante la notte, all'obitorio di Lampedusa, dove già c'erano altre 2 salme recuperate nei giorni scorsi. Ma nei due naufragi avvenuti nel Canale di Sicilia ieri ci sarebbero 33 dispersi. E le speranze di trovarli vivi sono ormai poche. I due barchini, che nonostante il mare in tempesta, sono stati fatti salpare da Sfax, in Tunisia, e che non hanno potuto neanche avvicinarsi alle coste italiane, si sono inabissati ieri. Complessivamente i salvati, a circa 23 miglia Sud-Ovest da Lampedusa, sono stati 57.

Lampedusa, naufraga barchino di migranti: un minore morto e 2 dispersi. Profughi bloccati sugli scogli