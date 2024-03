Donatella Rettore: «Mia madre non è mai venuta ad un concerto. Il matrimonio con Claudio? Per i miei 50 anni»

«Mia madre non è mai venuta ad un concerto», racconta la cantante Donatella Rettore a Verissimo. "Vedere mia madre che chiedeva una sigaretta da un letto d'ospedale è stato duro". Il padre, invece, era morto d'infarto anni prima. Fortunatamente, accanto a lei, c'è il marito Claudio che è presente in studio insieme a lei. «La nostra storia è iniziata in modo violento", svela il musicista.

"Ero un po' supponente nei confronti di una cantante che è molto bella, non mi immaginavo fosse anche brava". E quindi si separano. Poi si incontrano di nuovo dopo qualche mese a Taranto. "Sono caduto".

"Ci siamo sposati nel 2005". Perché? "Avevo compiuto 50 anni". Il marito dice: "Era un periodo che tutti i nostri amici si separavano e allora abbiamo deciso di unirci".

