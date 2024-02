L'Eredità, Giuseppe Guerra eliminato: quanto ha vinto il campione che dopo la ghigliottina ha ringraziato il marito

Giuseppe Guerra saluta L'Eredità. Dopo il dottore Daniele Alesini, tornato tra i corridoi del suo ospedale, i fan del game show condotto da Marco Liorni si sono affezionati a un nuovo campione, salutato definitivamente nella puntata del 12 febbraio. Giuseppe da Manfredonia, come lo chiamano sui social, in poche puntate ha racimolato una bella vincita e una grande fetta di pubblico che lo sostiene e ha fatto il tifo per lui.