Kinzhal, i missili ipersonici di Putin possono cambiare la guerra? Gli 007 Gb: «Ecco perché non sanno come usarli»

L'annuncio di Vladimir Putin sui missili in fase di test operativo Kinzhal ha valenza di comunicazione strategica, data la scarsa performance del sistema fino a ora in Ucraina, per dimostrare che la Russia rimane in grado di produrre e operare nuove armi malgrado il conflitto. L'annuncio arriva dopo il rafforzamento della presenza marittima americana nell'Est del Mediterraneo, ricorda l'intelligence britannica dopo che nei giorni scorsi il Presidente russo ha annunciato l'inizio di voli sul Mar Nero orientale con i Mig-311 armati con Kh-72M2, missili balistici lanciati da aereo. L'efficacia del sistema per ora è solo sulla carta: in grado di volare a velocità ipersonica e sfuggire ai sistemi di difesa moderni. Ma deve esserci un miglioramento significativo sul modo in cui la Russia lo usa per sfruttare al meglio il suo potenziale, sottolinea Londra.

